Mérida, Yucatán.- Por segunda ocasión, el Congreso del Estado -de mayoría del partido Morena- no logró los 24 votos requeridos para modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán y consumar las modificaciones legales en materia de aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En sesión extraordinaria, los diputados del PAN y PVEM votaron en contra del dictamen que daría cumplimiento a la sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena armonizar la Constitución estatal con la Carta Magna.

A favor del dictamen se pronunciaron 21 diputados de Morena, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.

En el punto en cuestión, no hubo discusión, únicamente la diputada local por Morena, Clara Rosales Montiel, subió a tribuna para manifestar que existe una sentencia que obliga al Congreso a modificar la Constitución.

“El dictamen que hoy discutimos es un acto de justicia, además de un mandato legal; el desacato también es una forma de violencia institucional. La ley se cumple, aunque incomode”, manifestó la legisladora.

De tal forma que el dictamen fue desechado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que buscaba modificar la Constitución Política del Estado en materia de reconocimiento de derechos humanos.

El Poder Legislativo yucateco ya fue multado por la SCJN precisamente por no acatar la disposición sobre la despenalización del aborto en Yucatán.

