San Francisco de Campeche.- Producto de la coordinación interestatal con Quintana Roo, Yucatán y Campeche, este miércoles se logró la detención de personas relacionadas con un grupo delictivo generador de violencia.

El grupo detenido tenían armas largas y cortas.

Las autoridades fueron alertadas sobre una camioneta tipo Van, color blanco, con placas de Michoacán, que venía hacia Campeche; así fue interceptada en Champotón.

En ese vehículo viajaban 2 masculinos, 3 femeninas, 4 menores (un bebé, los demás de 5, 9 y 17 años), y en el vehículo encontraron una pistola con las siglas CJNG.

Entre los detenidos hay una mujer identificada como objetivo prioritario a nivel federal por delitos de alto impacto en Jalisco y homicidios cometidos con explosivos en drones a militares y policías.

En esa Van trasladaron armas, ya que según indagaciones, se están estableciendo en Quintana Roo, en específico Playa del Carmen.

El fuerte operativo se movilizó a las afueras de la Fiscalía General de la República, en la Avenida López Portillo, debido al traslado de tres personas detenidas, entre ellas una mujer del municipio de Champotón.

