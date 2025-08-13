En operaciones realizadas entre autoridades capitalinas con apoyo de fuerzas armadas del Gobierno federal, se detuvo a dos personas que estarían vinculadas con la organización criminal la Unión Tepito.

Fue gracias a dos cateos realizados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc que se detuvo a Nelly del Carmen Maya, quien está señalada como parte de la célula de la Unión Tepito de “Lalo Bananas”, y a Irving Maya Rodríguez, alias “Pilo”, quien trabajaría como distribuidor de droga en las mencionadas demarcaciones.

En la operación realizada en la colonia Pensador Mexicano, de la alcaldía Venustiano Carranza, se detuvo a la mujer de 41 años y se aseguraron 562 dosis de cocaína, 200 gramos de marihuana y un teléfono celular, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lee también Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Desarticulan célula de La Unión Tepito; SSC y fuerzas federales detienen a dos presuntos narcomenudistas. Foto: Especial

El segundo cateo se llevó a cabo en la colonia Centro donde se detuvo al hombre de 35 años y se confiscaron 467 dosis de cocaína, una báscula tipo gramera y un teléfono celular.

Las órdenes de cateo se lograron gracias a trabajos de investigación de campo, de gabinete y en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas sobre la venta de droga.

Con los datos de prueba, se solicitaron los mandamientos a un juez de control, quien otorgó las órdenes.

Lee también Vecinos de la colonia 4T recuperan terrenos

Desarticulan célula de La Unión Tepito; SSC y fuerzas federales detienen a dos presuntos narcomenudistas. Foto: Especial

Fue así, que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agentes Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional se desplegaron en los inmuebles para realizar los cateos.

Los dos detenidos estarían relacionados con Carlos N, conocido como “Lalo Bananas”, quien fue detenido el pasado 5 de julio por policías de la Ciudad de México cuando transitaba por calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Carlos es señalado como distribuidor de droga para la Unión Tepito y al momento de su detención se le aseguraron más de 600 dosis de droga y un arma de fuego.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL