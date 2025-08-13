Tultitlán, Méx.— Vecinos de las colonias Fimesa I, II y III, donde el gobierno municipal intentó cambiarles el nombre por el de La Cuarta Transformación, a finales de 2024, recuperaron terrenos y continuaron los trabajos de construcción de vivienda, informó el abogado Iván Fuentes.

Además, al no poder avanzar en el trámite de escrituración y para exigir se investigue a la expresidenta municipal y a la actual alcaldesa, los habitantes planean manifestarse el 14 de agosto en la carretera México-Querétaro, pues afirmaron que se trata de un asunto político el hecho de que no se judicialicen las pruebas que han presentado.

Las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no sólo son por despojo y extorsión, sino también por posible desvío de recursos por 38 millones de pesos para favorecer a la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque A.C, mencionó Iván Fuentes, uno de los abogados de los colonos.

“En el tema de la Fiscalía de Operativo Restitución, se supone que están yendo en contra de las asociaciones, sindicatos, y en este caso, la asociación civil de Unión de Colonos, pertenece a la UPREZ, que precisamente la fiscalía ya ha estado deteniendo a sus principales operadores en el área de Ecatepec. ¿Entonces en Tultitlán por qué no?”, dijo Fuentes.

Señaló que legalmente un juez de Control ya podría vincular a proceso a las dos funcionarias municipales señaladas debido a que han conformado carpetas con pruebas que acreditan las supuestas ilegalidades y esto no ocurre porque la FGJEM no ha actuado.

Las tres Fimesas están conformadas por alrededor de 5 mil casas, de las cuales 500 ya cuentan con escritura pública desde hace 15 años con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).

El abogado sostuvo que el único predio que estaba resguardado era donde el gobierno municipal de Tultitlán planea la construcción de una preparatoria; sin embargo, desde enero de este año, los pobladores decidieron tomar posesión del mismo, sin realizar alguna acción más que su resguardo, junto con las cuatro aulas provisionales que colocó el ayuntamiento.