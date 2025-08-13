Tras las fuertes lluvias que se han presentado el domingo y martes y ha obligado a suspender vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales y locales se reunieron para atender las afectaciones.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se llevó a cabo una reunión interinstitucional con la participación del AICM, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de la Ciudad de México.

En la reunión se acordó la implementación de diversas acciones de coordinación con el grupo interinstitucional para garantizar así la operación segura y continua del aeropuerto capitalino.

En el encuentro participaron el Director General del AICM, Almirante Juan José Padilla Olmos; el Director General de Conagua, Efraín Morales López; el Subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, Ricardo Munguía, y el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,Jesús Antonio Esteva Medina, junto con integrantes de sus equipos.

La madrugada del martes 12 de agosto se registró lluvia intensa en algunos puntos de la capital del país, y obligó a suspender los despegues y aterrizajes del AICM hay más de 30 mil personas afectadas.

