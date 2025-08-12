Más Información
"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto
Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán
Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble
Tras las fuertes lluvias de la madrugada del lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que hasta las 19 horas de este martes 12 de agosto atendió 135 asesorías y 60 conciliaciones.
Como resultado de ello se recuperó una cantidad de 277 mil 147 pesos a favor de los consumidores afectados por cancelaciones, demoras, sobreventa de vuelos y vuelos perdidos, entre otras causas.
De las 195 personas atendidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 62% pidió apoyo para una asesoría o conciliación por cancelación de vuelos, 10% por sobreventa de boletos, 14% por demoras y 8% por vuelos perdidos.
Lee también Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos
El resto fue por falta de información, cambios de itinerario, problemas de check-in, sobre peso de equipaje, negativa a reembolso y cobros indebidos.
En la red social X, el AICM dijo que se inundaron las pistas 5 derecha y 5 izquierda, lo que llevó a suspender operaciones a las 2:13 horas de este martes.
Agregó que se cancelaron tres vuelos y 120 tuvieron demoras, lo que afectó a 19 mil 500 pasajeros, considerando los 15 mil que se afectaron entre el domingo y lunes cuando por las lluvias se afectaron 104 vuelos.
Lee también AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias
Afectaciones en el AICM por lluvias; reportan 3 vuelos cancelados, 16 desviados y 19 mil 500 pasajeros afectados
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
acf/mgm