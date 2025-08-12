Tras las fuertes lluvias de la madrugada del lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que hasta las 19 horas de este martes 12 de agosto atendió 135 asesorías y 60 conciliaciones.

Como resultado de ello se recuperó una cantidad de 277 mil 147 pesos a favor de los consumidores afectados por cancelaciones, demoras, sobreventa de vuelos y vuelos perdidos, entre otras causas.

De las 195 personas atendidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 62% pidió apoyo para una asesoría o conciliación por cancelación de vuelos, 10% por sobreventa de boletos, 14% por demoras y 8% por vuelos perdidos.

#AIBJInforma

De acuerdo con los reportes meteorológicos, se prevén lluvias esta noche en la Ciudad de México. Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo, seguir las… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 13, 2025

El resto fue por falta de información, cambios de itinerario, problemas de check-in, sobre peso de equipaje, negativa a reembolso y cobros indebidos.

En la red social X, el AICM dijo que se inundaron las pistas 5 derecha y 5 izquierda, lo que llevó a suspender operaciones a las 2:13 horas de este martes.

Agregó que se cancelaron tres vuelos y 120 tuvieron demoras, lo que afectó a 19 mil 500 pasajeros, considerando los 15 mil que se afectaron entre el domingo y lunes cuando por las lluvias se afectaron 104 vuelos.

#AIBJinforma

A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.



Alrededor de… pic.twitter.com/myXCRg8FYI — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

