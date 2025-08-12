Más Información

Tras las de la madrugada del lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que hasta las 19 horas de este martes 12 de agosto atendió 135 asesorías y 60 conciliaciones.

Como resultado de ello se recuperó una cantidad de 277 mil 147 pesos a favor de los consumidores afectados por cancelaciones, demoras, sobreventa de y vuelos perdidos, entre otras causas.

De las 195 personas atendidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (), 62% pidió apoyo para una asesoría o conciliación por cancelación de vuelos, 10% por sobreventa de boletos, 14% por demoras y 8% por vuelos perdidos.

El resto fue por falta de información, cambios de itinerario, problemas de check-in, sobre peso de equipaje, negativa a reembolso y cobros indebidos.

En la red social X, el AICM dijo que se inundaron las pistas 5 derecha y 5 izquierda, lo que llevó a suspender operaciones a las 2:13 horas de este martes.

Agregó que se cancelaron tres vuelos y 120 tuvieron demoras, lo que afectó a 19 mil 500 pasajeros, considerando los 15 mil que se afectaron entre el domingo y lunes cuando por las lluvias se afectaron 104 vuelos.

