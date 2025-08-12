Las lluvias de este martes han dejado afectaciones al sur de la Ciudad de México.

Tras la Alerta Amarilla lanzada alrededor de la 1 de la tarde para las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, se han registrado fuertes lluvias en el sur de la capital.

En la alcaldía Tlalpan se registraron encharcamientos sobre las calles Línea Uno y Periférico, colonia Jardines del Pedregal, donde se registró una anegación de 15 metros de longitud y 15 centímetros de profundidad.

El encharcamiento sobre Tekit y Homun, colonia Héroes de Padierna, se formó un encharcamiento de 15 metros de largo por unos 15 centímetros de altura.

