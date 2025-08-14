Más Información

San Francisco de Campeche.- Después de cinco horas de audiencia fue por robo, el exlegislador federal por Morena, José Luis Flores Pacheco, el cual quedó a disposición del Juez de Control Federal.

Flores Pacheco estará enfrentando su proceso penal en libertad, acudiendo periódicamente a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, y también le ordenaron no salir del Estado de Campeche sin autorización del juez.

Luego de una serie de exposiciones, el juzgador lo vinculó a proceso por , los cuales presuntamente sacó de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en marzo del 2024, durante la manifestación de policías en ese año.

En ese entonces la base policíaca estaba tomada por los entonces elementos de la Policía Estatal, que se manifestaban por el operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén.

Debido a que cuando fue cometido el supuesto robo José Luis Flores Pacheco era legislador federal, el juez de Control declaró la incompetencia y turnó el caso, solamente por y facultades al juez de Control Federal quien deberá determinar su situación jurídica final.

