Una persona acusada por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, fue por un juez de control en la Ciudad de México.

El , identificado como Jaime Alonso habría almacenado en plataformas digitales 21 fotografías y dos videos con contenido sexual de menores de edad, durante más de dos años, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

El almacenamiento del material registrado de septiembre de 2020 a octubre de 2022 fue detectado por Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Además, se encontró que el señalado habría grabado videos de agresiones sexuales a menores de edad en su domicilio.

Con lo anterior, Fiscalía capitalina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y NCMEC trabajaron para ubicar y posteriormente detener a Jaime Alonso en la colonia Tulyehualco Canal de Garay, .

Tras la vinculación a proceso, el juez de control fijó un plazo de dos meses para cerrar las investigaciones, tiempo que el acusado deberá pasar en prisión preventiva.

