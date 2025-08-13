Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte

Nezahualcóyotl, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo, en agravio de Fernando, el niño de cinco años, quien fue hallado sin vida el 4 de agosto pasado en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino de Los Reyes La Paz, a los tres imputados, integrantes de una familia.

El impartidor de justicia además determinó la medida cautelar de prisión preventiva a Ana “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N” y estableció un plazo de dos meses, que se cumplen el 13 de octubre para el cierre de la investigación complementaria.

Esta es la segunda vinculación a proceso que se les aplica a los tres presuntos responsables de la muerte de Fernando. La primera fue el lunes pasado cuando otro juez inició proceso legal en su contra por el delito de desaparición de persona, en agravio del menor.

Reclasificación del delito

Durante la audiencia que se realizó en la Sala 8 de los Juzgados de Control del Penal Neza Bordo, que duró dos horas 10 minutos, la juez reclasificó el delito de secuestro que cause la muerte del menor imputado por la fiscalía estatal, por el de “secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo”.

La impartidora de justicia consideró que se acreditó la presunta participación de los tres acusados en mantener de rehén a Fernando en su domicilio desde el 30 de julio para que su madre pagara mil pesos que le había prestado Lilia.

Además, expuso que se advirtió la división de funciones de los tres en los hechos:

Lilia y Ana Lilia fueron por Fernando a su casa donde vivía con su madre en un domicilio de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz.

Lo entregaron a Carlos, quien los esperaba en otro punto y se lo llevaron para obligar a la madre a que entregara los mil pesos que le habían prestado.

Defensa pide la no vinculación

La defensa pública de los tres solicitó la no vinculación a proceso porque argumentó que la detención se llevó a cabo de manera ilegal, pues ingresaron al domicilio donde vivían los acusados sin orden judicial.

La petición fue rechazada por la juez, pues expresó que los policías lo hicieron a petición de la madre, la cual buscaba a su hijo desde hace varios días.

Durante la audiencia de este miércoles no estuvo presente la mamá de la víctima.

Los hechos

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Ana Lilia y Lilia acudieron el 28 de julio al domicilio de la madre del menor, ubicada en la calle Circuito Emiliano Zapata en la colonia Ejidal El Pino para exigir el pago de una supuesta deuda de mil pesos que la madre tenía con los detenidos.

Al no recibir el dinero, aparentemente, las dos mujeres sustrajeron al menor entre forcejeos de la vivienda donde residía con su madre y le advirtieron que se lo regresarían cuando pagara la cantidad que le dieron.

La mamá del menor conocía a estas personas, que residían en un domicilio de la calle Carmen Serdán, en la misma colonia y donde fue realizado el hallazgo del cuerpo, pues anteriormente ella también había vivido ahí.

La madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de saber sobre su hijo, lo que le fue negado en reiteradas ocasiones y por lo que el pasado 4 de agosto denunció los hechos ante la fiscalía estatal.

Noemí, la madre de Fernando acudió por primera vez al domicilio el 30 de julio, donde Lilia le niega al menor hasta que la deuda sea saldada.

Posteriormente el 2 de agosto volvió y le indicaron que el menor se habría ido con su padre, lo que no aceptó Noemí porque desde el nacimiento del menor nunca se hizo responsable de él.

Por último el 4 de agosto volvió sola al predio y los detenidos le dijeron que el niño ya no estaba, se lo había llevado su abuela materna, pero Noemí le habló por teléfono a su madre y le comentó que eso no era verdad.

Tras las negativas constantes, la madre de la víctima acudió para levantar la denuncia ante el Ministerio Público por privación de la libertad en agravio del menor.

Más tarde, ese mismo día acudieron la madre y autoridades municipales con un oficio al domicilio para poder ingresar y cuando el dueño autorizó el ingreso, los tres detenidos negaron que el menor se encontrara en el sitio, pues señalaron que se había escapado y no lo habían encontrado.

Durante la revisión en el predio un oficial se percató de un olor desagradable que venía de un costal, el cual explicaron estaba lleno de desechos, pues los detenidos se dedicaban a la recolección de desperdicios.

Los ofíciales revisaron el costal blanco y encontraron oculto el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen su presunto ocultamiento. Estaba enrollado en una sabana amarilla, dentro de dos bolsas negras. Ahí mismo fueron detenidos los tres.

La fiscalía informó que el menor falleció por traumatismo craneoencefálico y al momento de su hallazgo presentaba diversas fracturas en el cráneo, la clavícula y las costillas, así como hematomas en sus extremidades. Además se encontraba maniatado y con una venda en los ojos, en un avanzado estado de descomposición, pues llevaba entre tres a cinco días sin vida.

