Mérida, Yucatán.- Padre, madre e hijo fueron detenidos hoy durante un cateo que realizaron fuerzas estatales y federales en un predio de la colonia Guadalupana, al sur de Mérida en el que se aseguraron drogas naturales y sintéticas.

En el interior del inmueble, ubicado en la calle 62 por 187-D y 189, se localizaron 6 paquetes de plástico transparente sellados al vacío y 25 bolsitas con cannabis, así como 42 bolsitas con la droga conocida como cristal.

En total fueron 2.12 kilogramos de yerba y 95 gramos de metanfetamina.

Se detuvo ahí como probables responsables de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a Santos Mercedes “N”, de 43 años; Santos Antonio “N”, de 23, y María de Jazmín “N”, de 40, todos originarios de Yucatán.

Hay que señalar que desde el 2023, Yucatán registra un aumento en los casos de narcomenudeo, pues datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que en 2024 se registraron 462 denuncias por este delito, lo que representa un incremento del 18.15% respecto a las 391 de 2023.

La casa donde habitaban fue asegurada (14/08/2025). Foto: Especial

Hasta el corte del primer cuatrimestre de este año, el SNSP indica que se abrieron 124 carpetas de investigación por este delito.

Asimismo, el Código Penal del Estado de Yucatán establece penas para quienes incurren en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, las cuales incluyen prisión de cuatro a ocho años y multas que oscilan entre 200 y 400 días de salario mínimo, dependiendo de la gravedad y circunstancias de la falta.

