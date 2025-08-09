No se criminalizará a usuarios de los espacios públicos de consumo de cannabis pero sí se combatirá la compra y venta de droga en estos espacios, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

"Estos puntos si bien se permite o se tolera el consumo, no se permite y no se tolera la venta, vamos a estar muy pendientes, independientemente de la zona o el lugar que se ubiquen que no haya venta de droga en estos puntos", señaló Vázquez.

Sin embargo, puntualizó que no se perseguirá a consumidores de marihuana.

"Creemos firmemente en no criminalizar a consumidores, sabemos que este es un tema de salud pública, estamos a favor de la vida sana pero también a favor de la autonomía y toma de decisiones de personas", mencionó.

Tras afirmar que en lo que va de esta etapa de reubicación de los puntos cannábicos no ha habido detenciones por venta de marihuana, el secretario informó que actualmente se ha apoyado con policías en las manifestaciones de rechazo, por parte de vecinos, a los espacios de consumo, pero también se ha desplegado vigilancia de estos espacios.

Un total de 40 elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han sido distribuidos en varios puntos 420.

También informó que el número de efectivos de la dependencia a su cargo vigilando en los puntos de consumo de cannabis irá dependiendo de cómo se desarrolle la aceptación de los vecinos y si se detectan actividades de narcomenudeo.

"Creemos que en la medida de que ya haya el acuerdo podremos disminuir la presencia para que sólo sea presencia de vigilancia dirigida a prevenir que haya venta en los puntos, que es nuestro objetivo principal" señaló.

Además, indicó que el cumplimiento del horario establecido en los puntos 420, establecido de 8 de la mañana a 8 de la noche, corresponde a la Secretaría de Gobierno capitalina.

"Estamos convencidos que quienes van ahí, al tema de consumo están más que de acuerdo en respetar esas reglas y eso es lo que vamos a favorecer", mencionó el encargado de la seguridad en la Ciudad de México.

