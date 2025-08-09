En una semana, los vecinos que viven alrededor de la Plaza de la Concepción, donde se instaló un punto de consumo de cannabis o espacio 420, recuperarán el espacio público, informó Juan José García, subsecretario de Concertación Política de la Ciudad de México.

Vecinos podrían recuperar Plaza de la Concepción

Tras una reunión entre vecinos que se oponen a la instalación de un punto 420 en la Plaza de la Concepción y autoridades de la Secretaría de Gobierno, se determinó que en una semana habrá una solución.

"Llegar a un acuerdo en una semana para que los vecinos recuperen su espacio público", informó el subsecretario de Concertación Política.

La reunión entre los vecinos inconformes se realizó anoche y en ella se acordó que buscarán un acuerdo entre los quejosos y el colectivo que opera en el punto de consumo de marihuana, Las Hijas de la Cannabis.

"Nos hemos puesto como meta que en una semana llegaremos a un acuerdo con ellos (vecinos) y con el colectivo que está ahora utilizando parte de esa plaza para punto de consumo de cannabis", informó Juan José García esta mañana.

La reunión se dio luego de las manifestaciones en contra del uso de La Plaza de la Concepción para consumo de marihuana, registradas la mañana del martes y del viernes de esta semana.

Tras una primera reunión, realizada el martes pasado, se acordó una segunda en la que la gente de la Concertación Política comprometió el plazo y la recuperación del espacio.

