Hermosillo, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad informó que como resultado de operativos se logró el aseguramiento en San Luis Río Colorado de o cristal en estado sólido y . Hay una persona detenida.

El hallazgo se hizo durante la inspección realizada en el puesto de revisión militar “Cucapah”, de San Luis Río Colorado, cuando militares y elementos de la Guardia Nacional observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma.

Al efectuar una revisión a la carga, se detectaron paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada y al realizar la prueba los resultados arrojaron "".

El hallazgo se hizo durante la inspección realizada en el puesto de revisión militar (12/08/2025). Foto: Especial
En total se decomisaron mil 863 paquetes en bolsas de plástico de aproximadamente 450 gramos cada uno. Además de 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida y se aseguró también el tractocamión Marca Kenworth, Color Blanco en el que se transportaba.

La persona detenida y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.

En total se decomisaron mil 863 paquetes en bolsas de plástico con droga (12/08/2025). Foto: Especial
