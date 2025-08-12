Periodistas e integrantes del comité de solidaridad con Palestina en Guadalajara se congregaron en la explanada del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, frente al Andador Palestina Libre en respuesta a la convocatoria del medio Al Jazeera para protestar contra el genocidio en Gaza y el asesinato sistemático de los periodistas que le dan cobertura en campo.

“Desde el inicio del genocidio en Gaza, el 7 de octubre de 2023, el Estado israelí ha asesinado a 269 periodistas palestinos de forma sistemática. En medio del horror de las masacres diarias y la hambruna forzada por Israel en Gaza, a plena vista del mundo y con sus perpetradores actuando cubiertos por la impunidad, el domingo pasado el Ejército de Israel dirigió un ataque contra un equipo completo de Al Jazeera que hacía su trabajo, mostrar la verdad. Estos periodistas permanecieron en una Gaza sitiada, vivieron el mismo hambre y sufrimiento que documentaron. Atestiguaron 22 meses de bombardeos y destrucción”, leyeron en un pronunciamiento ante las fotografías de vario de los reporteros asesinados.

Colocan flores y velas por los periodistas muertos (12/08/2025). Foto: Especial

Encendieron velas y colocaron flores en señal de respeto por los periodistas asesinados y llamaron a no normalizar lo que está ocurriendo en Gaza.

Recordaron que uno de los periodistas asesinados el domingo, Anas Al-Sharif, sabía que el Ejército de Israel lo quería muerto y leyeron parte del mensaje póstumo que dejó:

“He vivido el dolor en todos sus detalles, y he probado el dolor y la pérdida repetidamente. A pesar de esto, nunca he dudado en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación. Que Dios sea testigo contra aquellos que permanecieron en silencio y aceptaron nuestro asesinato, y contra aquellos que nos quitaron el aliento y cuyos corazones no se conmovieron por los restos de nuestros niños y mujeres, y que no lograron detener la masacre a la que nuestro pueblo ha sido sometido durante más de un año y medio...”.

