Más Información

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

Ante la grave crisis humanitaria y la escalada de violencia que azota a , lanzó un llamado al Papa León XIV para que brinde ayuda inmediata a los niños que sufren los estragos de la guerra.

Mediante un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales, la llamada "Reina del pop" pidió al líder de la Iglesia católica tomar acciones antes de que "sea demasiado tarde".

"Santo padre, por favor ve a gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos", escribió.

Lee también

La intérprete de "Music" aseguró que como madre, y siendo el cumpleaños de uno de sus hijos, no puede solo observar el sufrimientos sin hacer nada y, aunque dejó claro que no está tomando partido por ningún gobierno, reza para que quienes sufren sean liberados:

"Es el único de nosotros al que no le puede ser negada en la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a esos niños inocentes. No hay más tiempo, por favor, di que irás", agregó.

Este es el mensaje que Madonna lanzó en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla.
Este es el mensaje que Madonna lanzó en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla.

Desde octubre de 2023, los ataques armados en Gaza han dejado miles de muertos y heridos. La población civil palestina enfrenta escasez de alimentos, agua y medicinas, con hospitales colapsados y miles de menores en riesgo por desnutrición y falta de atención médica.

Madonna explicó que hacía esta solicitud en el cumpleaños de su hijo Rocco, considerándolo el mejor regalo que podía darle.

“No estoy señalando con el dedo, echando la culpa o tomando partido. Todos están sufriendo. Simplemente estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, finalizó.

La publicación se viralizó rápidamente, sumando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza