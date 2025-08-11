Ante la grave crisis humanitaria y la escalada de violencia que azota a Gaza, Madonna lanzó un llamado al Papa León XIV para que brinde ayuda inmediata a los niños que sufren los estragos de la guerra.

Mediante un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales, la llamada "Reina del pop" pidió al líder de la Iglesia católica tomar acciones antes de que "sea demasiado tarde".

"Santo padre, por favor ve a gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos", escribió.

La intérprete de "Music" aseguró que como madre, y siendo el cumpleaños de uno de sus hijos, no puede solo observar el sufrimientos sin hacer nada y, aunque dejó claro que no está tomando partido por ningún gobierno, reza para que quienes sufren sean liberados:

"Es el único de nosotros al que no le puede ser negada en la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a esos niños inocentes. No hay más tiempo, por favor, di que irás", agregó.

Este es el mensaje que Madonna lanzó en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla.

Desde octubre de 2023, los ataques armados en Gaza han dejado miles de muertos y heridos. La población civil palestina enfrenta escasez de alimentos, agua y medicinas, con hospitales colapsados y miles de menores en riesgo por desnutrición y falta de atención médica.

Madonna explicó que hacía esta solicitud en el cumpleaños de su hijo Rocco, considerándolo el mejor regalo que podía darle.

“No estoy señalando con el dedo, echando la culpa o tomando partido. Todos están sufriendo. Simplemente estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, finalizó.

La publicación se viralizó rápidamente, sumando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

