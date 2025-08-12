TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Organización Sociedad Civil Las Abejas afirmó que los integrantes La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de hace 16 años, serán recordados en la historia de los crímenes de lesa humanidad y por “encubrir” al ex presidente Ernesto Zedillo.

La organización indígena enfatizó que "los corruptos ministros" de la SCJN que el 12 de agosto de 2009 liberaron a "los paramilitares" sentenciados por la matanza de 45 tzotziles, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, serán recordados por su impunidad.

Esos ministros pasarán a la historia de "los crímenes de lesa humanidad”, y además por encubrir al ex mandatario Zedillo.

Las Abejas aseguraron que los jueces de aquel entonces argumentaron que hubo fallas en el debido proceso, sin embargo, los testimonios de los testigos directos y la vida de quienes fueron asesinados no tuvo importancia para los juzgadores.

Jovencitas integrantes de Las Abejas, en conferencia de prensa, dijeron este martes, a través de un comunicado que con la resolución, los ministros encubrieron a los autores intelectuales de la matanza.

Encubrieron, aseguraron, a Zedillo, a Emilio Chuayffet, así como a los generales Enrique Cervantes y Mario Renan Castillo, incluidos el ex gobernador Julio César Ruíz Ferro, al Ejército Mexicano, y otros quienes son responsables por causar la matanza sus ancestros.

La organización en la que estaban integradas las víctimas, destacó que el 12 de agosto es una fecha imborrable porque fue el día en que la SCJN liberó a los autores del crimen múltiple.

Esos ministros serán recordados en la historia de los crímenes de lesa humanidad; sus nombres ya están pintados en los comunicados, "en nuestro libro, en nuestros videos", porque son verdaderos cómplices de la impunidad en Acteal, recalcaron.

Los niños, varones y niñas, y los jóvenes han comprendido que es una vergüenza lo que hizo la SCJN al dar la orden de liberar a "los paramilitares"; la mayoría de ellos tenían sentencia condenatoria como responsables materiales .

Manifestaron que no conocieron a sus abuelas y abuelos "por culpa de Zedillo, de los paramilitares, del Ejército Mexicano y de la guerra de contrainsurgencia” .

Así que agregaron, no permitirán que su muerte quede en el olvido; no dejaremos libre a Zedillo ni a sus cómplices y ni a su Ejército.

Esos criminales, dijeron, deben ser juzgados y castigados para que nunca se cometa otro Acteal.

La tzotzil Guadalupe Vázquez Luna, tenía 10 años cuando la matanza. En ella fueron asesinados su padre Alonso Vázquez Gómez; su madre, María Luna Méndez; sus hermanas Rosa, Verónica, Antonia, Micaela y Juana Vázquez Luna (esta última de ocho meses). Además, su abuela, Juana Gómez Pérez y su tío Victorio Vázquez Gómez.

Guadalupe expresó que la exigencia de justicia no caduca, no dejarán descansar en paz ni a Zedillo ni a "sus cómplices criminales".

La organización Las Abejas también recordó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde hace 10 años, el caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y Otros, es decir la matanza de Acteal, está aún en la etapa del informe de fondo, que hasta la fecha no lo ha emitido.

No lo da a conocer, no obstante que se pidió hace varios años. La tardanza ha provocado que la impunidad se profundizara y escalara a una grave crisis de violencia generalizada en su región.

Esa crisis, puntualizó, derivó en el homicidio de Simón Pedro Pérez López y del sacerdote Marcelo Pérez Pérez.

