Más Información
"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista completa
Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto
"La Tuta", "Los Cuinis", "Chavo Félix", operadores del CJNG y Cártel de Sinaloa; ellos son los 26 narcos trasladados a EU
EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán
Detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 presuntos narcos del Cártel Chiapas-Guatemala; acusan a agentes de asociación delictuosa
En un aparente asalto ocurrido en el norte de Veracruz, delincuentes mataron a dos personas y dejaron heridos a dos más (entre ellos un niño), todos ellos integrantes de una familia.
Los reportes policiales, señalan que los hechos ocurrieron la tarde de hoy en la comunidad El Aguacate del municipio de Papantla, región donde desde hace una semana se desplegaron agentes castrenses y de la Guardia Nacional para contener la ola delictiva.
En el sitio, delincuentes persiguieron e interceptaron a los ocupantes de una camioneta, a quienes presuntamente les robaron cerca de 150 mil pesos.
Lee también Ya suman seis policías de la Fuerza Pakal detenidos por tablear a detenido; están acusados de abuso de autoridad
Durante el atraco, fueron asesinados dos hombres de 29 y 33 años de edad; además dejaron gravemente heridos a otro joven de 24 años y a un niño de cinco, los cuales fueron trasladados a hospitales de la zona.
Fue la semana pasada cuando se anunció que cerca de 400 elementos castrenses y navales fueron desplegados en la zona norte de Veracruz, azotada por la violencia.
Lee también Vinculan a proceso a sujeto por tentativa de homicidio contra dos policías en Cajeme; lo acusan de tentativa de homicidio y delitos contra la salud
Se trató de 300 efectivos del Ejército mexicano y Guardia Nacional, así como 80 elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México.
El despliegue vino luego del asesinato de la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández, así como del motín en el penal de Tuxpan que dejó ocho muertos y diez heridos, así como la aparición de seis cuerpos desmembrados en esa región.
Dictan prisión preventiva a pareja por secuestrar a un niño en Morelos; pedían que el padre se entregara para liberar al menor
aov/cr