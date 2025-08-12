Más Información
San Cristóbal de las Casas, Chis.- Son seis los elementos de la Policía Estatal, del grupo Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (Pakal), que han sido detenidos, por su presunta participación en la tortura a tablazos (práctica común en el crimen organizado) en el municipio de Chilón, en el norte de la entidad.
La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó que los seis detenidos han sido identificados como Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joel “N”, que ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, donde se abrió una carpeta de investigación por abuso de autoridad.
Hasta la mañana del martes, cuando empezó a circular el video, no se tenía con claridad en qué municipio había ocurrido la agresión de los elementos de la Policía Estatal en contra del detenido, pero esta noche se informó que el hecho ocurrió en Chilón.
Lo que no se sabe, es la identidad del joven, edad, lugar de origen y de qué delitos se le acusó.
