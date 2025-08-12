Más Información

Cuernavaca, Mor.- Un juez de control especializado dictó para Rosa Verónica y Víctor Hugo, imputados por el delito de en agravio de un niño de cinco años de edad raptado en el municipio de Cuautla, pero hecho cautivo en el municipio de Jonacatepec, unos 30 kilómetros al sur de Cuautla.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) informó que por las pruebas que presentó para justificar la detención, el juez de control dictó la medida cautelar contra los presuntos responsables y será este viernes cuando se desahogará la audiencia de vinculación a proceso, para determinar la situación jurídica de los detenidos.

La fiscalía especializada informó que el menor fue secuestrado el miércoles de la semana pasada por Rosa Verónica y Víctor Hugo, quienes mediante engaños .

Con la denuncia y los datos obtenidos, los agentes de la fiscalía especializada conocieron que la pareja tenía en cautiverio al infante en un inmueble del poblado de Tenango, en Jantetelco.

Con esa línea de investigación desplegaron un operativo y el pasado viernes rescataron al niño y detuvieron a Rosa Verónica y Víctor Hugo, quienes exigían como moneda de cambio la entrega del padre del infante bajo la amenaza de acabar con su vida.

Así, tras su captura, el Ministerio Público especializado realizó las investigaciones, llevó a la pareja ante el juez que validó de legal su detención y determinó prisión preventiva como medida cautelar, por el delito de secuestro agravado.

