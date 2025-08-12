Pachuca.– En dos operativos realizados por fuerzas federales y estatales fueron desarticulados puntos de venta de droga y se logró el rescate de más de 20 animales de compañía que se encontraban en condiciones deplorables en un domicilio particular del municipio de Atotonilco de Tula.

La ejecución de los cateos se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ejército Mexicano. Durante estas diligencias se revisó una vivienda ubicada en la colonia Refugio donde se decomisaron siete dosis de cristal y 17 de marihuana.

Además, fue detenido un hombre identificado con las iniciales R.C.Y., alias “El Rober”, y una mujer de iniciales M.G.S., alias “La Anita”.

Foto: Especial

En el interior del inmueble, los agentes localizaron 29 perros entre adultos y cachorros en condiciones insalubres y deplorables. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de las autoridades locales para que los animales fueran trasladados a una unidad de rescate, con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

En un segundo operativo, realizado en la colonia Cuauhtémoc, también en Tlahuelilpan, se aseguraron dosis de marihuana, 37 de cristal y 50 de cocaína. En este lugar fueron detenidos cuatro sujetos: P.B.C., J.R., L.H.S. y J.E.B., quienes portaban una libreta con anotaciones de presuntas ventas y una motocicleta sin placas de circulación.

Al finalizar los procedimientos judiciales, los objetos y vehículos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

afcl/LL