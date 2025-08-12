Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Pachuca.– En dos operativos realizados por fuerzas federales y estatales fueron desarticulados puntos de venta de droga y se logró el rescate de más de 20 animales de compañía que se encontraban en condiciones deplorables en un domicilio particular del .

La ejecución de los cateos se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ejército Mexicano. Durante estas diligencias se revisó una vivienda ubicada en la colonia Refugio donde se decomisaron siete dosis de cristal y 17 de marihuana.

Además, fue detenido un hombre identificado con las iniciales R.C.Y., alias “El Rober”, y una mujer de iniciales M.G.S., alias “La Anita”.

Foto: Especial
Foto: Especial

En el interior del inmueble, los agentes localizaron 29 perros entre adultos y cachorros en condiciones insalubres y deplorables. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de las autoridades locales para que los animales fueran trasladados a una unidad de rescate, con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

En un segundo operativo, realizado en la colonia Cuauhtémoc, también en Tlahuelilpan, se aseguraron dosis de marihuana, 37 de cristal y 50 de cocaína. En este lugar fueron detenidos cuatro sujetos: P.B.C., J.R., L.H.S. y J.E.B., quienes portaban una libreta con anotaciones de presuntas ventas y una motocicleta sin placas de circulación.

Al finalizar los procedimientos judiciales, los objetos y vehículos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses