Culiacán, Sin.- En patrullajes de vigilancia por varios sectores de la capital del estado, la Policía Estatal Preventivas logró recuperar siete vehículos de diversas marcas y modelos y dos motocicletas, todos con reporte de robos, sin que en estas acciones, se lograra detener a los presuntos responsables de dichos delitos.

Durante una supervisión por el fraccionamiento Portabelo Premium, los elementos estatales, ubicaron una camioneta SUV de la marca Range Rover, estacionada, al verificar su matricula y registro, se comprobó en la Plataforma México que esta fue robada.

En la colonia del Valle, los elementos de la Estatal Preventiva, descubrieron que un sedán de la marca Toyota Camry, se encontraba abandonado, por lo que al solicitar las referencias en la Plataforma México, arrojó que cuenta con reporte de robo.

Lee también FGE asegura que maestra secuestrada por criminales en Veracruz murió por tortura; ya van 4 personas procesadas

Recuperan vehículos y motos robadas; patrullajes estatales aseguran nueve unidades en Culiacán. Foto: Especial

Los mismos elementos, en un nuevo operativo por la colonia el Ranchito, de la capital del estado, localizaron una motocicleta marca Ventor, sin placas de circulación, por lo que al cotejar su número de serie, encontraron que esta cuenta con denuncia de robo.

En tanto en el conjunto habitacional de Montecarlo, observaron varias unidades estacionados en forma irregular en las áreas comunes, al verificar los datos de un Honda Civic, modelo 2023, un Jac, línea Sei4, una vagoneta Peugeot, línea Partner, una Nissan, Frontider y una Honda CRV, descubrieron que todas las unidades son robadas.

Los agentes de la Policía Estatal Preventiva, al ampliar su patrullaje por la zona de Huertos del Pedregal, ubicaron una motocicleta sin placas de circulación, la cual cuenta con reporte de robo en la capital del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL