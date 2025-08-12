Más Información

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

Culiacán, Sin.- En patrullajes de vigilancia por varios sectores de la capital del estado, la Policía Estatal Preventivas logró recuperar siete vehículos de diversas marcas y modelos y dos motocicletas, todos con reporte de robos, sin que en estas acciones, se lograra detener a los presuntos responsables de dichos delitos.

Durante una supervisión por el fraccionamiento Portabelo Premium, los elementos estatales, ubicaron una camioneta SUV de la marca Range Rover, estacionada, al verificar su matricula y registro, se comprobó en la Plataforma México que esta fue robada.

En la colonia del Valle, los elementos de la Estatal Preventiva, descubrieron que un sedán de la marca Toyota Camry, se encontraba abandonado, por lo que al solicitar las referencias en la Plataforma México, arrojó que cuenta con reporte de robo.

Lee también

Recuperan vehículos y motos robadas; patrullajes estatales aseguran nueve unidades en Culiacán. Foto: Especial
Recuperan vehículos y motos robadas; patrullajes estatales aseguran nueve unidades en Culiacán. Foto: Especial

Los mismos elementos, en un nuevo operativo por la colonia el Ranchito, de la capital del estado, localizaron una motocicleta marca Ventor, sin placas de circulación, por lo que al cotejar su número de serie, encontraron que esta cuenta con denuncia de robo.

En tanto en el conjunto habitacional de Montecarlo, observaron varias unidades estacionados en forma irregular en las áreas comunes, al verificar los datos de un Honda Civic, modelo 2023, un Jac, línea Sei4, una vagoneta Peugeot, línea Partner, una Nissan, Frontider y una Honda CRV, descubrieron que todas las unidades son robadas.

Los agentes de la Policía Estatal Preventiva, al ampliar su patrullaje por la zona de Huertos del Pedregal, ubicaron una motocicleta sin placas de circulación, la cual cuenta con reporte de robo en la capital del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses