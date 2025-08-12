Culiacán, Sin.- En el fraccionamiento privado de Colinas del Rey, en la capital del estado, elementos federales, con respaldo del ejército y la Guardia Nacional, realizaron una inspección a dos residencias, en las que presuntamente se aseguraron armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo y cuatro vehículos de diversos modelos.

Los elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de fuerzas federales, sitiaron todo el fraccionamiento y restringieron las vías de acceso, mientras que efectuaba la inspección de dos inmuebles, de este fraccionamiento, en la calle Cerro de la Campana.

Vecinos del fraccionamiento que escucharon que el portón de acceso fue derribado y se desactivó los lectores electrónicos de acceso de automovilistas, reportaron los hechos, como respuesta, fueron notificados que fuerzas federales efectuaran en ese lugar un operativo de revisión de dos residencias.

Elementos de seguridad sitiaron todo el fraccionamiento (12/08/2025). Foto: Especial

En la zona resguardada por militares, grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Culiacán fueron colocadas, presuntamente para arrastrar a las unidades motrices que fueron aseguradas y trasladarlas a un recinto federal.

Las autoridades no dieron a conocer si en estas acciones desplegadas en Colinas del Rey fueron detenidas personas, solo se conoce de los aseguramientos de armas, cargadores, dinero, sin especificar montos y cuatro vehículos de diversos modelos.

En la zona resguardada por militares, grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal (12/08/2025). Foto: Especial

