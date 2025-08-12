Más Información

México entrega a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

"La mancha púrpura más grande en la historia": Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; "Es tiempo de mujeres en el mundo entero", afirma

Culiacán, Sin.- En el fraccionamiento privado de Colinas del Rey, en la capital del estado, elementos federales, con respaldo del ejército y la Guardia Nacional, realizaron una , en las que presuntamente se aseguraron armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo y cuatro vehículos de diversos modelos.

Los elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de fuerzas federales, sitiaron todo el fraccionamiento y , mientras que efectuaba la inspección de dos inmuebles, de este fraccionamiento, en la calle Cerro de la Campana.

Vecinos del fraccionamiento que escucharon que el portón de acceso fue derribado y se desactivó los lectores electrónicos de acceso de automovilistas, reportaron los hechos, como respuesta, fueron notificados que fuerzas federales efectuaran en ese lugar un de revisión de dos residencias.

Elementos de seguridad sitiaron todo el fraccionamiento (12/08/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad sitiaron todo el fraccionamiento (12/08/2025). Foto: Especial

En la zona resguardada por militares, grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Culiacán fueron colocadas, presuntamente para arrastrar a las unidades motrices que fueron aseguradas y trasladarlas a un recinto federal.

Las autoridades no dieron a conocer si en estas acciones desplegadas en Colinas del Rey fueron detenidas personas, solo se conoce de los aseguramientos de armas, cargadores, dinero, sin especificar montos y cuatro vehículos de diversos modelos.

En la zona resguardada por militares, grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal (12/08/2025). Foto: Especial
En la zona resguardada por militares, grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal (12/08/2025). Foto: Especial
