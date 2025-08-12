Cajeme, Sonora.- Alberto Emmanuel “N”, de 22 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio en agravio de dos policías municipales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que ante los datos de prueba, también se le vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la conducta de posesión de marihuana con fines de comercio.

En audiencia de control de detención, el Juez de la causa determinó legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El pasado 6 de agosto, el imputado se encontraba en un domicilio de la colonia Casa Blanca, en Cajeme, cuando agredió con disparos de arma de fuego a los dos elementos policiales, tomándolos por sorpresa.

No alcanzó a herirlos debido a la reacción táctica de las víctimas, quienes se cubrieron con muros y la carrocería de un vehículo, así como por la intervención inmediata de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En el lugar, el imputado fue asegurado en posesión de 20 envoltorios con hierba verde seca con características de marihuana, con un peso total de 75.575 gramos, cantidad que excede la dosis para consumo personal y que, por su forma de empaque, se presume destinada a su comercialización o distribución.

cr