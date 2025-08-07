Más Información
Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional encontraron 13 artefactos explosivos en un paraje entre los municipios de Altar y Oquitoa.
Los guardias federales, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaban patrullajes de seguridad por el desierto de Sonora.
Artefactos asegurados por la Guardia Nacional (07/08/2025). Foto: Especial
En las inmediaciones de ambos municipios, entre la maleza, encontraron un total de 13 artefactos bélicos, los cuales fueron destruidos con detonaciones controladas.
De la localización de los objetos, se dio aviso al ministerio público.
Artefactos explosivos asegurados (07/08/2025). Foto: Especial
aov/cr