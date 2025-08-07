Más Información

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la encontraron en un paraje entre los municipios de Altar y Oquitoa.

Los guardias federales, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaban patrullajes de seguridad por el desierto de Sonora.

Artefactos asegurados por la Guardia Nacional (07/08/2025). Foto: Especial

En las inmediaciones de ambos municipios, entre la maleza, encontraron un total de 13 , los cuales fueron destruidos con detonaciones controladas.

De la localización de los objetos, se dio aviso al ministerio público.

Artefactos explosivos asegurados (07/08/2025). Foto: Especial
