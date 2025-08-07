Más Información

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos

Nogales, Sonora.- Autoridades de Estados Unidos a Juan Francisco Gim, alcalde de la ciudad fronteriza de Nogales.

Fuentes extraoficiales informaron que el presidente municipal intentó cruzar el pasado 5 de agosto al vecino país, por la garita Dennis DeConcini donde fue retenido por varias horas.

A finales de junio, el munícipe opinó en una cadena de noticias de Estados Unidos sobre la política migratoria del presidente .

"Creo yo que lo que está haciendo Estados Unidos con su , es estar limpiando la casa y después a la mejor eventualmente dirían, vamos ahora a reclutar, pero de acuerdo con mis nuevas reglas, creo que es lo que está haciendo y creo que sería lo correcto", externó en esa ocasión.

aov/cr

