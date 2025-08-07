Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

Más Información
Nogales, Sonora.- Autoridades de Estados Unidos cancelaron la Visa a Juan Francisco Gim, alcalde de la ciudad fronteriza de Nogales.
Fuentes extraoficiales informaron que el presidente municipal intentó cruzar el pasado 5 de agosto al vecino país, por la garita Dennis DeConcini donde fue retenido por varias horas.
A finales de junio, el munícipe opinó en una cadena de noticias de Estados Unidos sobre la política migratoria del presidente Donald Trump.
"Creo yo que lo que está haciendo Estados Unidos con su política migratoria, es estar limpiando la casa y después a la mejor eventualmente dirían, vamos ahora a reclutar, pero de acuerdo con mis nuevas reglas, creo que es lo que está haciendo y creo que sería lo correcto", externó en esa ocasión.
