Mérida, Yucatán.- Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la carretera Mérida-Cancún, en la que estuvo involucrada una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y dejó varias personas lesionadas, siete de las cuales fueron hospitalizadas.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este jueves en el kilómetro 9 de esa vía, cerca del puente de San Pedro Nohpat.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de la unidad oficial perdió el control mientras transitaba sobre dicha vía, luego de que fue impactada por alcance por un autobús de transporte de personal, por lo que invadió el carril contrario y colisionó de frente con un taxi colectivo de la ruta Acanceh–Mérida.

Lee también Detienen a 4 mujeres por homicidio cometido dentro de penal en Chiapas; dos eran custodias

A causa del impacto, 13 pasajeros del taxi colectivo resultaron con lesiones, cinco de los cuales fueron trasladados a clínicas para su atención médica.

En el sitio, también fueron valorados tres elementos de la SSP que viajaban en la unidad, de los cuales dos fueron hospitalizados para un total de 7 personas en hospitales.

Mediante un comunicado, la SSP indicó que ninguno de los lesionados fue reportado en estado de gravedad.

Mediante un comunicado, la SSP indicó que ninguno de los lesionados fue reportado en estado de gravedad (07/08/2025). Foto: Especial

Lee también Detienen al presunto asesino del periodista michoacano Armando Linares; sería el responsable de disparar contra el comunicador

Además, diez pasajeros de un autobús de transporte de personal, también fueron valorados por paramédicos, sin requerir su traslado al hospital.

Al lugar acudieron unidades operativas, ambulancias y personal del cuerpo de bomberos para apoyar con las maniobras de atención, rescate y traslado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov