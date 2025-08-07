TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, entre ellas contra dos mujeres custodios, por el homicidio de Milkca Isabela Cervantes Norzagaray, asesinada en el interior del centro penitenciario El Amate, el pasado 14 de julio.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en contra de las internas Leticia N y Brenda N, como presuntas responsables del delito de homicidio calificado, así como de Patricia N y Rosalía N, por homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público.

Las dos primeras mujeres se encuentran recluidas en ese centro penitenciario ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, y compartían celda con la víctima, mientras que las últimas se desempeñaban como guardias en el penal.

Lee también Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

La Fiscalía General precisó que de acuerdo con la carpeta de investigación Milkca Isabela se encontraba interna en el El Amate cuando Patricia N y Rosalía N realizaron el pase de lista y ésta no respondió.

Ambas mujeres guardianas acudieron a buscar a la víctima. Dijeron que no la encontraron, pero momentos después, "presuntamente, la localizaron sin vida al interior de los baños".

Las presuntas responsables fueron puestas a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

Lee también Vinculan a proceso al agresor del conductor de una unidad de Tuzobús; víctima fue severamente golpeada por un incidente vial

Milkca Isabela, quien fue detenida el 3 de julio, acusada del delito de extorsión agravada, fue hallada muerta, a mediados de julio en El Amate.

En aquel momento, versiones extraoficiales, indicaron que la mujer, originaria del estado de Sinaloa se había ahorcado dentro de una celda del penal femenil.

Lee también Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño

Posterior a su detención, el 3 de julio, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron que detuvieron Milkca I como presunta responsable de extorsión agravada, cometido en perjuicio de Jorge N, por hechos ocurridos en la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez.

Destacaron que la presunta responsable fue puesta a disposición de los distritos judiciales de Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa y Tuxtla Gutiérrez donde definirían su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr