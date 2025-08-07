Más Información
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, entre ellas contra dos mujeres custodios, por el homicidio de Milkca Isabela Cervantes Norzagaray, asesinada en el interior del centro penitenciario El Amate, el pasado 14 de julio.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en contra de las internas Leticia N y Brenda N, como presuntas responsables del delito de homicidio calificado, así como de Patricia N y Rosalía N, por homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público.
Las dos primeras mujeres se encuentran recluidas en ese centro penitenciario ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, y compartían celda con la víctima, mientras que las últimas se desempeñaban como guardias en el penal.
La Fiscalía General precisó que de acuerdo con la carpeta de investigación Milkca Isabela se encontraba interna en el El Amate cuando Patricia N y Rosalía N realizaron el pase de lista y ésta no respondió.
Ambas mujeres guardianas acudieron a buscar a la víctima. Dijeron que no la encontraron, pero momentos después, "presuntamente, la localizaron sin vida al interior de los baños".
Las presuntas responsables fueron puestas a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.
Milkca Isabela, quien fue detenida el 3 de julio, acusada del delito de extorsión agravada, fue hallada muerta, a mediados de julio en El Amate.
En aquel momento, versiones extraoficiales, indicaron que la mujer, originaria del estado de Sinaloa se había ahorcado dentro de una celda del penal femenil.
Posterior a su detención, el 3 de julio, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron que detuvieron Milkca I como presunta responsable de extorsión agravada, cometido en perjuicio de Jorge N, por hechos ocurridos en la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez.
Destacaron que la presunta responsable fue puesta a disposición de los distritos judiciales de Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa y Tuxtla Gutiérrez donde definirían su situación jurídica.
