Pachuca.– La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo dio a conocer que fue vinculado a proceso un sujeto que agredió a un conductor de una unidad de Tuzobús durante un altercado vial, hecho que dejó a la víctima inconsciente.
El incidente ocurrió el pasado 15 de junio sobre el bulevar Rojo Gómez, a la altura de la Central de Autobuses, en que el conductor de un vehículo particular descendió de su unidad y golpeó al operador del Tuzobús quien momentos antes le había hecho un reclamo.
Ya en el suelo, el agresor continuó golpeándolo contra el pavimento, lo que provocó que quedara inconsciente. Posteriormente, el atacante huyó del lugar. Testigos auxiliaron a la víctima y solicitaron apoyo de paramédicos, quienes, tras valorarlo, lo trasladaron a una clínica para recibir atención médica.
Lee también: Hallan el cadáver del turista de Chihuahua desaparecido en Sinaloa; su cuerpo flotaba en el mar
Tras el incidente, se inició una carpeta de investigación. Agentes del Ministerio Público, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, identificaron la unidad en la que viajaba el agresor, quien fue identificado con las iniciales I. M.O.H.
Con los datos de prueba, se solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada, ya que el imputado se encontraba prófugo.
Durante la audiencia inicial, el juez dictó auto de vinculación a proceso por lesiones dolosas calificadas y determinó como medida cautelar la prisión preventiva y se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
