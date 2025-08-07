Pachuca.– Un violento robo a casa habitación en la Ciudad de Pachuca, dejó como saldo un botín de 10 millones de pesos para los asaltantes, según reportó la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en la colonia San Antonio, en el sur de la capital, donde, de acuerdo con el reporte, una mujer que realizaba la limpieza en la vivienda refirió que alrededor de las cuatro de la tarde tres sujetos ingresaron por la fuerza al domicilio.

Los hombres la sometieron, la amarraron y la encerraron en el baño para posteriormente ejecutar el robo, en el que sustrajeron pertenencias y dinero en efectivo. La mujer no pudo pedir auxilio y fue hasta la llega da de los propietarios como se pudo denunciar el delito.

Se indicó que la propietaria del inmueble al realizar una revisión de su domicilio descubrió que los delincuentes habían sustraído joyería, relojes, perfumes y aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, por lo que estimó que el monto de lo robo asciende a 10 millones de pesos.

Elementos de la Policía Municipal que acudieron como primeros respondientes recabaron la información necesaria y dieron aviso al Ministerio Público, que mantiene abiertas las diligencias correspondientes y la carpeta de investigación.

aov/cr