Más Información

Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU

Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU

Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa

Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Leagues Cup 2025; conoce a los calificados a cuartos de final del torneo entre la Liga MX y MLS

Leagues Cup 2025; conoce a los calificados a cuartos de final del torneo entre la Liga MX y MLS

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

El gobernador de Oaxaca, , dirigió dos escritos al director de la marca Adidas México, Jorge Dionne, y al diseñador Willy Chavarría, en los que les pide suspender de manera inmediata la promoción y comercialización del modelo “”.

Y solicitó a ambos, reconocer públicamente el origen de su diseño, el cual, sin autorización, surge de los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalalag.

El mandatario recordó que la indebida apropiación de elementos culturales de los pueblos originarios de la entidad con fines comerciales, sin consentimiento previo, libre e informado; constituye no solo una falta de sensibilidad social, sino una violación a los derechos colectivos de las comunidades, establecidos en las leyes local, nacional e internacional.

Lee también

Gobernador de Oaxaca pide reconocer públicamente el origen de su diseño (05/08/2025). Foto: Especial
Gobernador de Oaxaca pide reconocer públicamente el origen de su diseño (05/08/2025). Foto: Especial

“La apropiación cultural ya no puede reducirse a una discusión sobre copyright, inspiración o estética. Hoy forma parte de una conversación global sobre poder, economía y responsabilidad social en el que las marcas, especialmente aquellas con gran alcance como Adidas, deben actuar bajo los valores de ética, sensibilidad y coherencia”.

Salomón Jara aseguró que Oaxaca ha sufrido casos de dinámicas de despojo por parte de la industria de la moda, “que no sólo invisibilizan a las y los guardianes y verdaderos creadores del patrimonio cultural, sino que refuerzan relaciones de poder que afectan profundamente a los ”.

En el escrito dirigido a Willy Chavarría, puntualizó que para Oaxaca y sus comunidades, cada prenda es un códice vivo y un manifiesto de identidad y preservación de saberes ancestrales.

Lee también

“En el Gobierno de Oaxaca, sabemos que la moda, al igual que las prendas originarias- no se limita a vestir, sino que articula narrativas personales y colectivas de orgullo, de memoria y de pertenencia. Por lo mismo, reconocemos profundamente la trayectoria de quienes, como usted, entienden la moda como un lenguaje poderoso para contar historias trascendentes, en un contexto donde las conversaciones sobre la justicia social, la dignidad y la identidad, son cada vez más necesarias”.

También recalcó que la cultura de las no es un recurso disponible para ser explotado sin respeto, reconocimiento, ni reciprocidad.

Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On” (05/08/2025). Foto: Especial
Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On” (05/08/2025). Foto: Especial

Lee también

Finalmente, demandó a la marca Adidas y al diseñador estadounidense, apegarse a la normatividad aplicable en cuanto al uso del nombre Oaxaca y a establecer un diálogo directo con la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag y el Gobierno del Estado, a fin de reparar el daño causado y explorar mecanismos de restitución cultural.

Y comprometerse en el futuro, con estándares que garanticen la participación activa y el beneficio directo de las comunidades cuyas expresiones culturales inspiran su trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses