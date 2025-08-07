El gobierno de Oaxaca denunció por plagio a la marca Adidas y al diseñador Willy Chavarría por la colección de huaraches “Oaxaca Slip On”.

Tras el pronunciamiento del gobierno estatal, la Secretaría de Cultura federal encabezada por Claudia Curiel de Icaza, reprobó la apropiación cultural de los huaraches hecho por la marca deportiva.

A través de su cuenta de X, la titular de la dependencia federal comentó que, sin contar con la autorización de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches, lo cual afecta los derechos colectivos de las comunidades originarias lo que pone en riesgo su patrimonio cultural, con ello su identidad y memoria histórica.

Lee también Acusan de plagio a Adidas y diseñador por sus huaraches “Oaxaca Slip On”; denunciarán por robo de identidad cultural

Curiel de Icaza comentó que trabajará de la mano con el gobierno de Oaxaca y el Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial (INDAUTOR) para llevar a cabo las acciones legales necesarias.

Desde la Secretaría de @cultura_mx manifestamos nuestro rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría, quienes, sin contar con la autorización de la comunidad, hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches de Villa Hidalgo… — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) August 7, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm