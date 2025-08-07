Más Información

Da libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

El gobierno de Oaxaca denunció por plagio a la marca y al diseñador Willy Chavarría por la colección de huaraches “Oaxaca Slip On”.

Tras el pronunciamiento del gobierno estatal, la encabezada por , reprobó la apropiación cultural de los huaraches hecho por la marca deportiva.

A través de su cuenta de X, la titular de la dependencia federal comentó que, sin contar con la autorización de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches, lo cual afecta los derechos colectivos de las comunidades originarias lo que pone en riesgo su patrimonio cultural, con ello su identidad y memoria histórica.

Curiel de Icaza comentó que trabajará de la mano con el gobierno de Oaxaca y el Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial (INDAUTOR) para llevar a cabo las acciones legales necesarias.

