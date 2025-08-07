Más Información

Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU

Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU

Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa

Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Leagues Cup 2025; conoce a los calificados a cuartos de final del torneo entre la Liga MX y MLS

Leagues Cup 2025; conoce a los calificados a cuartos de final del torneo entre la Liga MX y MLS

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Pachuca.– Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, esta tarde, presuntamente al dispararse accidentalmente con su arma de fuego mientras convivía con unos amigos.

De acuerdo con la dependencia, los hechos se registraron en la colonia San Cayetano, en el municipio de Pachuca, luego de que se recibiera una llamada en la que se alertó sobre .

Al arribar al lugar, sobre la calle Nevado, agentes estatales localizaron el cuerpo del policía, quien se encontraba fuera de servicio. Testigos señalaron que el agente convivía con otro compañero al momento del suceso.

Lee también

En el lugar también fue localizada un arma de fuego, propiedad del occiso.

Al parecer, se disparó de manera accidental, con su arma de cargo; sin embargo, la precisó que el policía que lo acompañaba acudió por voluntad propia a las instalaciones de la corporación para rendir su testimonio.

Asimismo, se informó que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses