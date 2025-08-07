Pachuca.– Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, perdió la vida esta tarde, presuntamente al dispararse accidentalmente con su arma de fuego mientras convivía con unos amigos.

De acuerdo con la dependencia, los hechos se registraron en la colonia San Cayetano, en el municipio de Pachuca, luego de que se recibiera una llamada en la que se alertó sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, sobre la calle Nevado, agentes estatales localizaron el cuerpo del policía, quien se encontraba fuera de servicio. Testigos señalaron que el agente convivía con otro compañero al momento del suceso.

Lee también Reportan nuevo caso de maltrato animal en Yucatán; caballo calesero se desploma en pleno centro de Mérida

En el lugar también fue localizada un arma de fuego, propiedad del occiso.

Al parecer, se disparó de manera accidental, con su arma de cargo; sin embargo, la Secretaría de Seguridad precisó que el policía que lo acompañaba acudió por voluntad propia a las instalaciones de la corporación para rendir su testimonio.

Asimismo, se informó que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr