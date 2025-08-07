Más Información
Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU
Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa
Pachuca.– Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, perdió la vida esta tarde, presuntamente al dispararse accidentalmente con su arma de fuego mientras convivía con unos amigos.
De acuerdo con la dependencia, los hechos se registraron en la colonia San Cayetano, en el municipio de Pachuca, luego de que se recibiera una llamada en la que se alertó sobre detonaciones de arma de fuego.
Al arribar al lugar, sobre la calle Nevado, agentes estatales localizaron el cuerpo del policía, quien se encontraba fuera de servicio. Testigos señalaron que el agente convivía con otro compañero al momento del suceso.
Lee también Reportan nuevo caso de maltrato animal en Yucatán; caballo calesero se desploma en pleno centro de Mérida
En el lugar también fue localizada un arma de fuego, propiedad del occiso.
Al parecer, se disparó de manera accidental, con su arma de cargo; sin embargo, la Secretaría de Seguridad precisó que el policía que lo acompañaba acudió por voluntad propia a las instalaciones de la corporación para rendir su testimonio.
Asimismo, se informó que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este accidente.
aov/cr