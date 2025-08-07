Mérida, Yucatán.- Un nuevo caso de presunto maltrato en contra de los animales surgió en Mérida, luego de que se difundieran imágenes de un caballo calesero, que se desplomó en el centro de Mérida.

Los hechos ocurrieron en la calle 62 por 65 y 67, cuando el equino jalaba una calesa, ante la mirada atónita de algunos turistas que ayudaron a levantar al animal.

Testigos del incidente cuestionaron al calesero sobre el trato que recibe el caballo, a lo que respondió que le había proporcionado agua, sin embargo, señaló que el equino estaba trabajando desde las 4 de la tarde.

Luego de unos 10 minutos, el animal se incorporó y continuó su camino.

Por su parte, Raúl Escalante, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, informó que ya se brindó atención al caballo calesero para descartar lesiones, y que desde el primer momento hubo contacto con sus propietarios para garantizar su estado de salud.

Explicó que el caballo habría resbalado por residuos de aceite en el pavimento, situación que provocó la caída.

El funcionario reiteró que el Ayuntamiento de Mérida continuará con el seguimiento veterinario correspondiente y se investigarán las condiciones de trabajo del equino.

