Culiacán, Sin.- En la colonia Loma de Rodrigara, en la búsqueda de los agresores a un grupo de policías, muy cerca del nuevo hospital General IMSS-Bienestar, las fuerzas federales y estatales se enfrentaron a balazos con un grupo armado, en los hechos un civil perdió la vida y varios de sus cómplices fueron detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un nuevo comunicado reveló que durante el operativo de localización de los hombres armados que atacaron a Policías Estatales y Municipales, en el sector de los Ángeles, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Loma de Rodriguera se toparon con varios hombres armados.

Los civiles abrieron fuego contra el personal militar, de la Guardia Nacional y de la Estatal Preventiva, por lo que estos respondieron el fuego y eliminaron a uno de los civiles y lograron detener a varios de ellos, a los que se les aseguró armas automáticas y vehículos.

Los civiles abrieron fuego contra el personal militar, de la Guardia Nacional y de la Estatal Preventiva (12/08/2025). Foto: Especial

En su breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública no dio a conocer el número de civiles que se encuentran detenidos, puesto que continua el operativo en esa zona, solo se confirmó la muerte de un presunto delincuentes y detenciones.

Una hora antes de este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que cerca del Hospital General IMSS-Bienestar, ubicado en el sector Los Ángeles, civiles armados atacaron a balazos a elementos de las Policías Estatal Preventiva y municipales, los cuales resultaron ilesos.

El personal de seguridad solicitó apoyo, por lo que elementos del ejército, la Guardia Nacional y de la Estatal Preventiva llegaron en su ayuda, sin localizar al grupo agresor, el cual logró huir de ese sector, en la parte nor-oriente de Culiacán.

Secretaría de Seguridad Pública no dio a conocer el número de civiles que se encuentran detenidos (12/08/2025). Foto: Especial

Grupos mixtos de fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo por dicho sector, en busca de los agresores, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos, pero continua su rastreo.

A través de un breve mensaje, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó los hechos y estableció que no hubo elementos policiacos heridos, por lo que se mantiene controlada la situación en esa zona cercana al nuevo Hospital general.

