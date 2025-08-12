Más Información
Culiacán, Sin.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que cerca del Hospital General IMSS-Bienestar, ubicado en el sector Los Ángeles, civiles armados atacaron a balazos a elementos de las Policías Estatal Preventiva y municipales, los cuales resultaron ilesos.
El personal de seguridad solicitó apoyo, por lo que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Estatal Preventiva llegaron en su ayuda, sin localizar al grupo agresor, el cual logró huir de ese sector, en la parte nor-oriente de Culiacán.
Grupos mixtos de fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo por dicho sector, en busca de los agresores, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos, pero continua su rastreo.
A través de un breve mensaje, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó los hechos y estableció que no hubo elementos policiacos heridos, por lo que se mantiene controlada la situación en esa zona cercana al nuevo Hospital general.
