Culiacán, Sin.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que cerca del Hospital General IMSS-Bienestar, ubicado en el sector Los Ángeles, atacaron a balazos a elementos de las Policías Estatal Preventiva y municipales, los cuales resultaron ilesos.

El personal de seguridad solicitó apoyo, por lo que elementos del Ejército, lay de la Estatal Preventiva llegaron en su ayuda, sin localizar al grupo agresor, el cual logró huir de ese sector, en la parte nor-oriente de Culiacán.

Grupos mixtos de fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo por dicho sector, en busca de los agresores, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos, pero continua su rastreo.

A través de un breve mensaje, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó los hechos y estableció que no hubo elementos , por lo que se mantiene controlada la situación en esa zona cercana al nuevo Hospital general.

aov/cr

