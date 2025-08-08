Más Información

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, aseguraron 584 kilogramos de , equivalentes a más de tres millones de dosis, durante acciones efectuadas en Vícam, Sonora.

El decomiso se realizó tras operativos coordinados por elementos de la Guardia Nacional y del .

Se aseguró un vehículo tipo pick up, color rojo, de la marca Chevrolet.Foto: Epecial.
La Mesa de Seguridad en destacó que el aseguramiento de más de media tonelada de este narcótico representa un golpe significativo contra la delincuencia, al impedir que llegue a las calles y ponga en riesgo a la ciudadanía.

Durante los operativos realizados en esta región del sur del estado, también se aseguró un vehículo tipo pick up, color rojo, de la marca Chevrolet.

El narcótico incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la investigación correspondiente.

dmrr/cr

