Autoridades de Coahuila localizaron el cuerpo de un hombre en el ejido Santa Fe, en Torreón, presuntamente enterrado por un conflicto familiar.
Voceros de la Fiscalía de Coahuila confirmaron que el hallazgo ocurrió la mañana de hoy, después de que una vecina descubriera la fosa donde estaba enterrada la persona de nombre Daniel.
La Fiscalía informó que con un trabajo coordinado entre la Policía Municipal de Torreón y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las primeras investigaciones relatan como posible móvil un conflicto dentro del seno familiar.
Además, se confirmó que fue detenido Carlos “N” como probable responsable del homicidio y entierro. Voceros de la Fiscalía precisaron que tiene el parentesco de hermano del occiso y fue detenido en Gómez Palacio, Durango, por elementos de la AIC.
Se refirió por parte de las autoridades de justicia, que conforme avance la investigación se brindará más información.
