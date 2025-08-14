Más Información

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Autoridades de localizaron el cuerpo de un hombre en el ejido Santa Fe, en Torreón, presuntamente enterrado por un .

Voceros de la Fiscalía de Coahuila confirmaron que el hallazgo ocurrió la mañana de hoy, después de que una vecina descubriera la fosa donde estaba enterrada la persona de nombre Daniel.

La Fiscalía informó que con un trabajo coordinado entre la Policía Municipal de Torreón y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las primeras investigaciones relatan como posible móvil un conflicto dentro del seno familiar.

Lee también

Además, se confirmó que fue detenido Carlos “N” como probable responsable del y entierro. Voceros de la Fiscalía precisaron que tiene el parentesco de hermano del occiso y fue detenido en Gómez Palacio, Durango, por elementos de la AIC.

Se refirió por parte de las autoridades de justicia, que conforme avance la investigación se brindará más información.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses