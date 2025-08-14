Hermosillo, Sonora.- La accidentada búsqueda del miércoles 13 de agosto, trajo una luz de esperanza a Ceci Patricia Flores Armenta; se les descompuso el vehículo en despoblado pero localizaron restos humanos que podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora comentó que ella encontró el cráneo y sus compañeras restos del cuerpo.

Marco Antonio, desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, cuando hombres armados se lo llevaron de su domicilio.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora comentó que ella encontró el cráneo y sus compañeras restos del cuerpo (14/08/2025). Foto: Especial

Lee también Regidora de Hidalgo denuncia nuevo acto de presunta corrupción en administración de exalcalde de Pachuca

Este jueves, Ceci Flores informó que fue localizada una osamenta en la carretera 36 Norte, de la Costa de Hermosillo, "tiene al menos 6 años lo cual podría corresponder a Marco Antonio".

Ceci Flores informó que ya se pidió la confronta de genética a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Ceci Flores informó que fue localizada una osamenta en la carretera 36 Norte (14/08/2025). Foto: Especial

Lee también Caen en Campeche “Lady Drones” y “El 80”, líder delincuencial de Veracruz; detienen a otros tres presuntos integrantes del crimen organizado

"Esperemos sea Marco y ya vuelva a casa y tenga la paz que como humano merece y la familia la paz de saber dónde está", compartió la líder de las Madres Buscadoras.

En esta diligencia, el grupo buscaba restos humanos en unas carboneras con apoyo de una máquina retro excavadora.

Madres Buscadoras de Sonora piden identificar los restos (14/08/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr