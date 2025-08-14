Más Información

Hermosillo, Sonora.- La accidentada búsqueda del miércoles 13 de agosto, trajo una luz de esperanza a; se les descompuso el vehículo en despoblado pero localizaron que podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio.

La líder del colectivo comentó que ella encontró el cráneo y sus compañeras restos del cuerpo.

Marco Antonio, desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, cuando hombres armados se lo llevaron de su domicilio.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora comentó que ella encontró el cráneo y sus compañeras restos del cuerpo (14/08/2025). Foto: Especial
Este jueves, Ceci Flores informó que fue localizada una en la carretera 36 Norte, de la Costa de Hermosillo, "tiene al menos 6 años lo cual podría corresponder a Marco Antonio".

Ceci Flores informó que ya se pidió la confronta de genética a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Ceci Flores informó que fue localizada una osamenta en la carretera 36 Norte (14/08/2025). Foto: Especial
"Esperemos sea Marco y ya vuelva a casa y tenga la paz que como humano merece y la familia la paz de saber dónde está", compartió la líder de las Madres Buscadoras.

En esta diligencia, el grupo buscaba restos humanos en unas carboneras con apoyo de una máquina retro excavadora.

Madres Buscadoras de Sonora piden identificar los restos (14/08/2025). Foto: Especial
