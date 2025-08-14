Más Información

Pachuca.- La regidora Nadia Reyna Camacho, del, Hidalgo, denunció que durante la administración del expresidente Sergio Baños se utilizó un sello oficial del Ayuntamiento para justificar el pago de una factura, lo que podría derivar en un fraude a las arcas municipales.

Refirió que este sello apócrifo fue utilizado para validar la entrega de artículos por parte de una empresa privada en el marco de la celebración del Día del Policía, durante la gestión de Sergio Baños, quien también ha sido señalado por diversas irregularidades.

Según la asambleísta, en su momento se presentó la denuncia tanto ante la Secretaría de Administración como ante el propio presidente municipal en funciones; sin embargo, ambos fueron omisos y no realizaron ninguna investigación.

Consideró que, además del presunto acto de corrupción, la falta de medidas en su contra representa una omisión grave. Por ello, pidió que quienes en su momento no denunciaron este hecho sean investigados y, de ser necesario, suspendidos temporalmente de cualquier cargo que ocupen actualmente.

Reyna aseveró que no existe certeza de si el sello falso se utilizó en una sola ocasión o en varias, por lo que es necesario investigar a fondo, ya que podría implicar desvíos de recursos públicos.

