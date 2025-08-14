Más Información

La Universidad Autónoma de Tamaulipas () informó que un total de 6 mil 561 estudiantes recibieron la Beca Futuro Tamaulipas, que busca ayudar a jóvenes a continuar su preparación académica y evita la deserción escolar.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, presidió, en el Campus Victoria, la ceremonia de entrega a estudiantes de las facultades y unidades académicas que tiene la universidad en las zonas norte, centro y sur del estado.

A la ceremonia acudió Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación del gobierno estatal, quien fue testigo del que se otorga a los universitarios.

El rector Anaya Alvarado felicitó a las y los beneficiados de la beca que, explicó, brinda el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

“Su dedicación y perseverancia son la mejor garantía de que este apoyo se transformará en logros y en éxitos”, expresó el rector en su mensaje, ante la asistencia presencial y por videoconferencia de los estudiantes que recibieron los estímulos económicos en sus respectivas sedes universitarias.

Además agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya, por hacer llegar estos apoyos directamente a la comunidad estudiantil, y destacó que “no solo alivian una necesidad inmediata, sino que fortalecen el camino hacia un futuro profesional sólido, dotando a los jóvenes con las herramientas necesarias para encontrar su rumbo y alcanzar sus metas”.

Informó cómo se entregaron los apoyos, en la zona norte recibieron 1 814 becas; en la zona sur, 2 195; y en la zona centro, 2 552. Este apoyo ha contribuido a reducir la deserción escolar hasta en un 80 por ciento.

Y en su momento, el secretario Valdez García dijo que este programa de apoyo a universitarios se enmarca en el interés del gobierno estatal, por garantizar a los jóvenes el derecho a la educación pertinente y de calidad.

Por lo que reconoció el liderazgo del rector para impulsar el crecimiento acelerado de la , con indicadores que impactan en la calidad educativa y su participación con todos los sectores que la posicionan como un puntal del desarrollo en Tamaulipas.

Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) durante entrega de la Beca Futuro Tamaulipas (14/08/2025). Foto: Especial
