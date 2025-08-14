Ciudad Victoria. - El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, en la que se acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Durante encuentro, que se realizó en la Ciudad de México, se habló del respaldo financiero para apoyar la ampliación del Puente Tres de Nuevo Laredo, el mejoramiento de la infraestructura carretera en el estado y consolidar obras en marcha en el Puerto del Norte, en Matamoros, que recién inició operaciones.

El gobernador estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda y el director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes expusieron a detalle los proyectos, que son de gran importancia para fortalecer el desarrollo económico Tamaulipas.

Entre los recursos que se están gestionando, y que empezarían desde el inicio del 2026, se encuentra la ampliación del puente tres de Nuevo Laredo, obra que pasaría de 8 a 16 carriles.

Sobre el tema el tema del Puerto del Norte, en Matamoros, los recursos serían para la terminación de la carretera que va a dicho puerto que es de más de 12 kilómetros, además de toda la infraestructura y vialidades que se requieren.

