Con motivo del inicio del nuevo ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado reconoció a la comunidad universitaria por su esfuerzo, entrega y dedicación al posicionarse como una de las mejores instituciones de educación superior en México.

"Los buenos resultados que hoy distinguen a la UAT se deben también a la vinculación estratégica con actores clave del entorno externo", expresó.

También reiteró su compromiso de mantener una gestión con cercanía, apertura y diálogo, donde las ideas y propuestas que contribuyan al bienestar institucional sean escuchadas y valoradas.

Lee también En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado (07/08/2025). Foto: Especial

En su mensaje a los docentes de los diversos campus de la UAT, así como al personal administrativos, directivos y demás funcionarios de esa casa de estudios tamaulipeca, Anaya Alvarado afirmó que el avance es reflejo de un trabajo constante y coordinado entre todas las áreas que integran la Universidad.

Reconoció que la colaboración institucional con los gobiernos estatal, federal y municipales, así como con organizaciones del sector productivo, ha abierto nuevas oportunidades para la participación de la UAT en proyectos relevantes para el desarrollo regional.

Además elogió el esfuerzo colectivo que involucra a docentes comprometidos, personal administrativo eficiente, personal de apoyo dedicado y una comunidad estudiantil que responde con entusiasmo a los retos académicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc