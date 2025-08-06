Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) registró en 2025 un crecimiento del 4.3% en el número de docentes certificados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), consolidando su liderazgo académico y científico en la región.

En la convocatoria 2025, un total de 92 profesores de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas obtuvieron o renovaron su certificación en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), fortaleciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de capacidades científicas.

Reconocimiento al trabajo docente en la UAT

El rector Dámaso Anaya Alvarado felicitó a las y los maestros que integran esta nueva generación de investigadores certificados, resaltando que estos logros son resultado de una visión estratégica enfocada en el desarrollo científico en todas las áreas del conocimiento.

“Estos resultados reflejan el compromiso de la UAT con la solución de problemáticas sociales, el desarrollo sostenible y el bienestar comunitario”, afirmó Anaya Alvarado.

Más docentes certificados para 2026

Con los resultados de esta convocatoria, la UAT contará en 2026 con un total de 454 docentes con certificación vigente en el SNII, de los cuales el 46.26% son mujeres y el 53.74% hombres.

Del total de reconocimientos obtenidos en 2025:

47 corresponden a nuevos ingresos al sistema.

45 son por procesos de permanencia o promoción.

En cuanto a niveles de reconocimiento:

39 docentes fueron acreditados como Candidato.

44 alcanzaron el Nivel I.

8 obtuvieron Nivel II.

1 alcanzó el Nivel III, la máxima distinción.

Distinción especial para la doctora Juana María Coronado Blanco

Se destacó el caso de la doctora Juana María Coronado Blanco, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, quien mantiene el Nivel III por su trayectoria científica, producción académica de alto impacto, liderazgo en proyectos nacionales e internacionales y su importante labor en la formación de talento académico.

El rector reafirmó que la UAT continuará impulsando la certificación de su personal docente en el SNII, mediante el fortalecimiento de cuerpos académicos, la consolidación de líneas de investigación pertinentes y la profesionalización constante del profesorado.

