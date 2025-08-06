Puebla, Puebla.– La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició este 6 de agosto su periodo de inscripciones 2025 para el nivel medio superior, con la asistencia de aproximadamente nueve mil aspirantes de nuevo ingreso en el primer día de registro.

El proceso de entrega de documentos se realizará del 6 al 8 de agosto en Ciudad Universitaria. El trámite es personal y aplica para todos los periodos de ingreso. Las clases comenzarán el 11 de agosto de 2025 para el periodo Otoño, y el 6 de enero de 2026 para el periodo Primavera.

Rectora de la BUAP da la bienvenida a los nuevos estudiantes

La rectora Lilia Cedillo Ramírez acudió a recibir y escuchar las inquietudes de los alumnos de licenciatura en las modalidades escolarizada, mixta, semiescolarizada y a distancia, así como de los programas de Profesional Asociado.

“Bienvenidos, su esfuerzo dio frutos y ahora son parte de esta gran comunidad”, expresó Cedillo Ramírez.

Requisitos para la inscripción BUAP 2025

Los aspirantes deben presentar su documentación en un sobre tamaño oficio color manila, junto con:

Identificación vigente con fotografía

Comprobante de resultado del proceso de admisión 2025

Acta de nacimiento

Certificado de estudios concluidos (legalizado si aplica)

Póliza de pago por la inscripción

Formato de consentimiento para uso de datos personales firmado

Constancia de vigencia de derechos del IMSS u otro seguro médico estatal, federal o particular

Quienes ingresen a modalidades alternativas deben acreditar el curso autogestivo en línea “Propedéutico para las Modalidades Alternativas”, que se llevará a cabo del 11 al 29 de agosto bajo la coordinación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

