El gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos Galván, informó que los 18 mejores deportistas rarámuris del estado participarán en la Cuarta Edición de los Juegos Maestros Indígenas 2025 (ISWO, por sus siglas en inglés) a celebrarse en Ottawa, Canadá.

La mandataria estatal abanderó a la delegación en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, en donde reconoció el esfuerzo de los atletas rarámuris provenientes de la Sierra Tarahumara.

“Como chihuahuense me siento profundamente orgullosa de ser representada por cada uno de ustedes. A través de su talento, llevan todos los colores de Chihuahua al mundo”, expresó.

Maru Campos abanderó a la delegación de atletas rarámuris en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno. Foto: Especial

Dicha competencia, detalló, es organizada por el Gobierno de Canadá para atletas miembros de los pueblos originarios del mundo. Por ende, se contará con la participación de deportistas de todo el mundo, y la delegación de Chihuahua será la única representación de México.

Además, para solventar la asistencia de los atletas a la capital canadiense, el Fideicomiso Ah Chihuahua aportó 300 mil pesos en traslados y alimentos, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) otros 35 mil en calzado deportivo y el Instituto Chihuahuense del Deporta y Cultura Física (ICHD) aporta uniformes e instalaciones para entrenamientos.

La gobernadora Campos Galván agradeció a los participantes, porque, aseveró, con su esfuerzo y sus triunfos se convierten en ejemplo para sus comunidades.

En su mensaje reafirmó su compromiso de continuar el acercamiento de los servicios de salud, nutrición, agua, electricidad e infraestructura a las comunidades serranas, mediante el programa Juntos por la Sierra Tarahumara.

“Con esfuerzo y voluntad hemos dejado atrás una historia de olvido. Juntos hemos trabajado arduamente para lograr un cambio profundo en favor de las familias de la zona serrana”, afirmó.

Por su parte, Sergio Hernández Ruíz, entrenador y encargado de la delegación Chihuahua, dijo a los jóvenes que representan a todo un país, que cree en ellos, que se inspira en su esfuerzo y que encuentra en su ejemplo una lección de entrega, disciplina y orgullo nacional.

