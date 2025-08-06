Aguascalientes será sede de cuatro competencias deportivas de carácter nacional que se llevarán a cabo en los próximos meses y que dejarán una derrama económica estimada en 75 millones de pesos, anunció la gobernadora Tere Jiménez Esquivel.

La mandataria estatal explicó que se prevé la participación de más de nueve mil personas, entre atletas, entrenadores y miembros de las distintas delegaciones del país, así como paseantes y turistas que visitarán el estado durante las justas.

“Queremos que el mundo conozca las maravillas naturales del territorio nacional y la grandeza de nuestra historia”, destacó Jiménez Esquivel en una conferencia de prensa celebrada en el Punto México de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Las justas deportivas se desarrollarán en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre; forman parte de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo 2025 que se impulsa, por la seguridad, infraestructura deportiva, ubicación privilegiada y hospitalidad que caracterizan al estado.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, reconoció el impulso que Aguascalientes ha dado al turismo deportivo, así como la calidad de sus instalaciones.

“Con esta estrategia buscamos que destinos como Aguascalientes reciban más visitantes. La infraestructura deportiva con la que cuenta el estado es impresionante, desde albercas olímpicas, un velódromo y estadios de primer nivel. Felicidades a Aguascalientes, que cuenta con una cartelera muy sólida y fortalecida con eventos deportivos”, aseveró.

Y en su momento, José Luis Sosa Limón, presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), aseguró que esta participación posicionará aún más a Aguascalientes como referente de turismo deportivo.

“Gracias a esta participación, el estado comenzará a cosechar más frutos en términos de derrama económica, incremento en el número de turistas y desarrollo deportivo”, consideró.

Los eventos nacionales que se desarrollarán en Aguascalientes son el Campeonato Nacional Supremo, en la disciplina de baloncesto, a realizarse del 29 al 31 de agosto; el 27 de septiembre se llevará a cabo el Hyathlon Aguascalientes, en la disciplina de Fitness Racing, una competencia multideportiva que incluye carrera, ciclismo y pruebas funcionales.

Además los días 4 y 5 de octubre se realizará el Gravel Aguascalientes “El Gigante de México”, modalidad de ciclismo de ruta en terracería; y finalmente, del 21 al 23 de noviembre tendrá lugar el Campeonato Nacional Tlatoani Cuauhtémoc, en la disciplina de limalama, un arte marcial moderno.

