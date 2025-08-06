Puebla.- Minina, una gatita de 9 años, pasó de ser la mascota de una casa a ser la ayudante en una tienda de conveniencia en el estado de Puebla.

A través de redes sociales se dio a conocer la historia de Minina quien salía de su casa para acompañar, a quien era su dueña, a una tienda ubicada en la colonia Bosques de San Sebastián.

De acuerdo con lo que relata Evelyn, la encargada de esta tienda, un día en el mes de diciembre de 2024, Minina decidió quedarse en esta tienda de autoservicio para no regresar al domicilio donde vivía.

Minina decidió quedarse en la tienda de conveniencia (06/08/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Sus dueños dejaron de buscarla y los trabajadores del Oxxo decidieron adoptarla y hacerla parte del equipo. También le compraron un pequeño uniforme rojo y amarillo, igual al que usan en la tienda.

La gatita es de trato dócil y amable como fue comprobado por EL UNIVERSAL.

Equipo de la tienda le otorgaron al felino un uniforme del negocio (06/08/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

