Más Información

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Puebla.- Minina, una gatita de 9 años, pasó de ser la mascota de una casa a ser la ayudante en una tienda de conveniencia en el estado de .

A través de redes sociales se dio a conocer la historia de Minina quien salía de su casa para acompañar, a quien era su dueña, a una tienda ubicada en la colonia Bosques de San Sebastián.

De acuerdo con lo que relata Evelyn, la encargada de esta tienda, un día en el mes de diciembre de 2024, Minina decidió quedarse en esta tienda de autoservicio para no regresar al domicilio donde vivía.

Minina decidió quedarse en la tienda de conveniencia (06/08/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL
Minina decidió quedarse en la tienda de conveniencia (06/08/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Lee también

Sus dueños dejaron de buscarla y los trabajadores del Oxxo decidieron y hacerla parte del equipo. También le compraron un pequeño uniforme rojo y amarillo, igual al que usan en la tienda.

La gatita es de trato dócil y amable como fue comprobado por .

Equipo de la tienda le otorgaron al felino un uniforme del negocio (06/08/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL
Equipo de la tienda le otorgaron al felino un uniforme del negocio (06/08/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses