Mérida, Yucatán. - El consumo de alcohol y drogas entre jóvenes yucatecos mayores de 18 años de edad se mantiene por encima de la media nacional, según datos de la Envipe 2024 del INEGI.

El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán (Cepredey) señaló que la situación requiere atención inmediata.

Afirmó que en 2024, el 63.1 por ciento del consumo de alcohol en la vía pública ocurrió a nivel nacional. En 2023, la cifra fue de 64.4 por ciento.

En Yucatán, el 65.2 por ciento de los jóvenes declaró consumo de alcohol en calles cercanas a su colonia, superando el promedio nacional.

Esta es la conducta antisocial más frecuente en Yucatán.

La directora del Cepredey, Zayuri Valle Valencia, explicó que el alcohol sigue siendo el de mayor consumo, seguido por drogas como cristal, piedra y fentanilo.

El reporte indicó que el 51.8 por ciento de los encuestados consumió algún estupefaciente.

Asimismo, el 38 por ciento presenció venta de drogas, el 35 por ciento robo y el 34.5 por ciento la venta de alcohol en establecimientos clandestinos.

Valle Valencia señaló que estas conductas recaen luego en otras más, como embarazos no planeados, salidas nocturnas sin consentimiento y desobediencia a padres.

El Cepredey alertó sobre casos en los que el consumo de sustancias inicia desde la primaria.

En algunas familias, los propios padres ofrecen alcohol o drogas a sus hijos.

La institución insistió en la necesidad de reforzar acciones de prevención y educación en comunidades para reducir el consumo y sus consecuencias.

dmrr/cr