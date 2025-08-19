Cuernavaca, Mor.- Michelle Iturbe, una joven trans e integrante de la comunidad LGBT en Morelos, fue asesinada en la carretera federal Cuernavaca - Taxco, a la altura de la colonia Progreso, en el municipio de Amacuzac, sur del estado de Morelos.

De acuerdo con el reporte al 911, Michelle circulaba en una motoneta cuando fue atacada por sujetos a bordo de una camioneta Audi, la cual se dio a la fuga con dirección a Teacalco. En el lugar también resultó lesionada otra persona.

El cadáver de Michelle Iturbe, antes identificado como Vicente, de 37 años de edad, fue hallado en la carretera federal alrededor de las 19:00 horas del lunes 18 de agosto. Presentaba varios impactos de bala en la cara y otras partes del cuerpo.

Al momento del levantamiento del cadáver vestía blusa color negra, pantalón corto color negro, bolso color negro, así como con tines y no traía calzado.

El asesinato de Michelle Iturbe provocó una fuerte protesta y repudio de colectivos y activistas de la comunidad LGBTTIQ+, quienes condenaron la agresión como un acto de violencia transfóbica.

